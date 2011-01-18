Производство подсолнечного масла увеличилось на 8%

В Украине по итогам 2010 года произведено 2 млн. 946 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 8% больше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года было произведено 304 тыс. тонн масла, что на 2,4% больше, чем в ноябре 2010 года, и на 7,4% больше, чем в декабре 2009 года.