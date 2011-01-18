Производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров упало на 22%

В Украине производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров по итогам 2010 года составило 77,8 тыс. тонн, что на 22,2% меньше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров составило 6,3 тыс. тонн, что на 7,7% меньше, чем в ноябре 2010 года, и на 7,7% меньше, чем в декабре 2009 года.