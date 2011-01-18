В Украине производство соков выросло на 3%

В Украине производство фруктовых, овощных соков и нектаров по итогам 2010 года составило 741 тыс. тонн, что на 3% больше, чем за 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года производство соков и нектаров в Украине составило 65,3 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в ноябре 2010 года, и на 19,4% больше, чем в декабре 2009 года.