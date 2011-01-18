Производство спрэдов в 2010 году снизилось на 15,9%

В Украине по итогам 2010 года произведено 60,7 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 15,9% меньше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года было произведено 6,2 тыс. тонн спрэдов, что на 26,5% больше, чем в ноябре 2010 года, и на 6,2% меньше, чем в декабре 2009 года.