Производство водки и крепких спиртных напитков выросло незначительно

В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в 2010 году составило 42,4 млн. дал, что на 0,2% больше аналогичного показателя за 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года производство водки и крепких спиртных напитков составило 4,7 млн. дал, что на 9,7% больше показателя за ноябрь 2010 года и на 10,8% больше показателя за декабрь 2009 года.