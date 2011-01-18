Производство коньяков и бренди выросло на 9,7%

В Украине производство коньяков и бренди в январе-декабре 2010 года составило 3,4 млн. дал, что на 9,7% выше показателя 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 г. производство коньяков и бренди составило 0,5 млн. дал, что на 24% выше показателя ноября 2010 г. и на 11,2% выше показателя декабря 2009 г.