Производство ликеров и настоек упало на 10%

В Украине производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек, водок и других спиртных напитков в 2010 году составило 11,7 млн. дал, что на 10% меньше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года производство этих напитков составило 1,1 млн. дал, что на 86,5% больше, чем в ноябре 2010 года, и на 26,8% больше, чем в декабре 2009 года.