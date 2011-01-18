В Украине производство пива за 2010 год выросло на 3,2%

В Украине в 2010 г. производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 310 млн. дал, что на 3,2% больше показателя 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 г. производство пива в Украине составило 21,8 млн. дал, что на 10,1% больше ноября 2010 г. и на 5,7% больше декабря 2009 г.