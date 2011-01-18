В Украине в 2010 году выросло производство минеральной воды

В Украине по итогам 2010 года выросло производство натуральной минеральной воды.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за 2010 год произведено 107 млн. дал газированной минеральной воды, что на 8,1% выше показателя 2009 года. При этом в декабре было произведено 6,4 млн. дал газированной минеральной воды, что на 4,6% меньше показателя за ноябрь 2010 года и на 14,7% меньше показателя за декабрь 2009 года.

Производство негазированной минеральной воды в 2010 году составило 27,7 млн. дал, что на 17,1% больше, чем в 2009 году. В декабре прошлого года было произведено 2,2 млн. дал негазированной воды, что на 12,2% больше, чем в ноябре 2010 года, и на 6,3% больше, чем в декабре 2009 года.