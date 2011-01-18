Производство безалкогольных напитков незначительно выросло

В Украине за январь-декабрь 2010 года произведено 146 млн. дал безалкогольных напитков, что на 0,6% больше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года производство безалкогольных напитков в стране составило 9,6 млн. дал, что на 0,9% меньше показателя за ноябрь 2010 года и на 12,5% больше показателя за декабрь 2009 года.