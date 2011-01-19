Обнуление ввозной пошлины на алкоголь продиктовано условиями ВТО - премьер

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что обнуление ставки ввозной пошлины на импорт алкоголя продиктовано условиями членства страны во Всемирной торговой организации (ВТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире «5-го канала».

По словам Н.АЗАРОВА, какие-либо упреки в том, что Украина таким шагом продемонстрировала отсутствие заботы об отечественном товаропроизводителе, безосновательны.

«Упреки здесь безосновательны, потому что вступило в силу одно из соглашений (с ВТО – УНИАН), которое Украина подписала в 2005-м и 2006-м годах. И эти обязательства по вступлению нашей страны в ВТО надо выполнять», - заявил Н.АЗАРОВ.

Напомним, что с 1 января 2011 года Украина в рамках обязательств перед Всемирной торговой организацией обнулила импортные пошлины на алкогольную продукцию и спирт.