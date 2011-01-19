В Херсонской обл. производство виноматериалов сократилось на 47% – до 1,83 млн. дал

В Херсонской области объемы производства виноматериалов в 2010 году сократились на 47% по сравнению с 2009 годом – до 1,825 млн. декалитров (дал).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, производство шампанских и игристых виноматериалов сократилось к 2009 году на 55,6%, до 408,7 тыс. дал, коньячных – на 23,2%, до 520,8 тыс. дал, виноматериалов для выпуска столовых вин – на 46,8%, 794,7 тыс. дал, для выпуска крепленых вин – на 94,3%, до 11,1 тыс. дал, других – на 58,4%, до 61,3 тыс. дал.

В то же время, производство виноматериалов для закладки на выдержку (столовые) выросло в 14 раз – до 28,2 тыс. дал.

В целом выпуск столовых вин составил 43,6% от общего объема (в 2009 году – 43,4%), коньячных виноматериалов – 28,5% (19,7%), шампанских и игристых виноматериалов – 22,4% (26,8%).

По структуре сортового состава в 2010 году наиболее распространенным сортом вина был «Ркацители» (25,5% от общего объема против 21% в предыдущем году). Сорта «Алиготе» и «Шардоннэ» в 2010 году составили соответственно 6,1% и 4,1% общего объема против 11,5% и 10,8% в 2009 году. Переработка других сортов винограда увеличилась с 17,8% общего количества в 2009 году до 33,6% в 2010 году.

В 2010 году по сравнению с предыдущим годом средняя массовая концентрация сахаров винограда уменьшилась на 1,6% – с 184,1 до 181,2 г/дм3.