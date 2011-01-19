Квоты на экспорт зерна из Украины будут увеличены - Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖЮК прогнозирует, что в ближайшее время квоты на экспорт зерна из Украины будут увеличены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Результаты квотирования будут пересмотрены, и будут выделены еще квоты», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр отметил, что вопрос квотирования экспорта зерна будет обсужден с зернотрейдерами на совещании 27 января.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывают в феврале упразднить квоты на экспорт зерновых.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК 14 января в интервью журналистам в г. Белая Церковь, где проходило совещание руководства области с председателями городских, районных, поселковых и сельских советов относительно развития агропромышленного комплекса Киевской области.

В то же время Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что министерство приняло решение увеличить экспорт кукурузы.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 декабря 2010 г. Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна.