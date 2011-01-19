Теплая погода не несет угрозы озимым культурам – Гидрометцентр

Плюсовая температура, установившаяся на большей части Украины, не несет угрозы озимым зерновым культурам. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, сегодня в Луганской области температура снизилась до минус 23-25 градусов, но территория области покрыта слоем снега 15-20 см, поэтому озимые пребывают в безопасных условиях. «Снег лежит только в восточной части, а на остальной территории снега нет, но установившаяся температура не позволяет растениям проснуться и начать расти. То есть, они пребывают в состоянии зимнего покоя, и угрожающих явлений абсолютно никаких нет - нет провокации к преждевременному росту благодаря именно такому температурному режиму», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

По оценкам Гидрометцентра, на сегодня в Украине около 90% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, а 10% - изрежены, что соответствует природной норме. «Ситуация на конец осени поправилась и на протяжении зимы никаких угроз не возникало. На сегодня все очень хорошо, и Украина имеет шанс получить очередной хороший урожай», - подытожила эксперт.

Напомним, в 2010 году посевы озимых культур составили около 10 млн. га, в том числе на зерно – 8,2 млн. га. Несколько снизились посевы пшеницы и составили 6,5 млн. га. Рожь посеяна на площади 290 тыс. га. Рапс посеян на площади 1,08 млн. га, что примерно на 0,4 млн. га меньше 2009 года.