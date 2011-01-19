Фракция КПУ не будет голосовать за отмену моратория на продажу земли - Симоненко

Фракция Коммунистической партии Украины не будет голосовать за законопроекты, которыми предусмотрено отменить мораторий на продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что данный мораторий действует до 1 января 2012 года.

«Мы категорически против продажи земли», - отметил П.СИМОНЕНКО.

По его словам, нужно приложить все усилия, чтобы Украина не стала «сырьевым придатком для Европы и других стран».

По убеждению лидера КПУ, необходимо принять закон, в котором определить, что владельцем земельного пая является крестьянин, и «крестьянин, как владелец пая, должен быть, в первую очередь, членом кооперативного хозяйства», которое должно не только объединять земельные паи, но и аккумулировать финансы.

Он отметил, что крестьянам не выгодно сдавать землю в аренду.

П.СИМОНЕНКО считает, что крестьянину нужно предоставить право продавать свои паи государственному земельному фонду, который необходимо создать. По его словам, в такой ситуации «по рыночным ценам крестьянин продает землю государству».

П.СИМОНЕНКО отметил, что парламент в ближайшее время должен принять законы о кадастре земли и о ценовой политике при продаже земли.

«Сегодня нет реформ на селе, сегодня есть политика разрушения экономического потенциала в агропромышленном комплексе», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 14 января заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ заявил, что закон о рынке земель планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года.

Он напомнил, что, в соответствии с поручением Президента Украины, агентство до конца января должно подготовить законопроект о рынке земель и внести его на рассмотрение Кабинета министров. Вместе с этим законопроектом Госземагентство должно также провести сопровождение законопроекта о государственном земельном кадастре, чтобы с 1 января 2011 года открыть продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Н.КАЛЮЖНЫЙ сообщил, что законопроект о рынке земель полностью разработан.