Житомирское ОАО "Молочник" будет ликвидировано "из-за роста налогового давления"
12:54, 19 января 2011Агро
1
Житомирское ОАО "Молочник", принадлежащее ЗАО "Укрпродукт Групп", будет ликвидировано.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции компании.
Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на собрании акционеров 24 декабря 2010 года.
Как сказано в сообщении, причиной принятия такого решения стало "налоговое давление на компанию, которое мешает осуществлять ей хозяйственную деятельность".
Справка УНИАН. 97,6% акций ОАО "Молочник" принадлежат компании "Укрпродукт Групп" (Киев) – одному из крупнейших производителей молочной продукции в Украине.
Предприятие выпускает продукцию под торговыми марками "Наш молочник", "Народный продукт" и другие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter