Украине пока не удается договориться с Россией о "сахарных" квотах

Украине пока не удается договориться с Российской Федерацией о выделении квоты на беспошлинный импорт сахара из Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Пока Россия нам, к сожалению, не дает ответ», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что этим вопросом занимаются профильные министерства и Министерство иностранных дел. При этом министр не уточнил, в чем конкретно причина нерешенности данного вопроса, сказав лишь, что дело не в объеме.

«Их не устраивает не объем – их не устраивает наш сахар», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Вместе с тем, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ отметил, что вопрос предоставления квоты будет решен на уровне двустороннего межправительственного соглашения.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН заявил, что вопрос о выделении Россией в 2011 году квоты в объеме 100 тыс. тонн на импорт сахара из Украины должен быть рассмотрен Таможенным союзом.

По его словам, это предусмотрено протоколом заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое провели Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в Киеве 27 октября.

Для рассмотрения этого вопроса Минагрополитики Украины должно подготовить обоснования и «отстоять» их перед российской стороной, подчеркнул В.МУНТИЯН.

Напомним, Украина с июня прошлого года обсуждает вопрос о беспошлинной поставке в Россию сахара. В начале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн.

Специалисты инвестиционной компании Phoenix Capital считают, что экспорт в Россию даже 100 тонн сахара спровоцирует рост цен на этот продукт на внутреннем рынке Украины.