Мининфраструктуры согласовало финпланы Николаевского и Мариупольского портов

18 января т.г. вице-премьер министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ согласовал финансовые планы на 2011 год Николаевского и Мариупольского морских торговых портов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, финансовые планы предприятий будут направлены на утверждение в соответствующем порядке в Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил согласовать и утвердить финансовые планы государственных предприятий на 2011 год до конца января.