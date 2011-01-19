Мининфраструктуры согласовало финпланы Николаевского и Мариупольского портов
18:11, 19 января 2011Агро
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18 января т.г. вице-премьер министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ согласовал финансовые планы на 2011 год Николаевского и Мариупольского морских торговых портов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
Согласно сообщению, финансовые планы предприятий будут направлены на утверждение в соответствующем порядке в Кабинет министров Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил согласовать и утвердить финансовые планы государственных предприятий на 2011 год до конца января.
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