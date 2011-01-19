Президент назначил Кадомского первым замглавы Госземагентства
18:43, 19 января 2011Агро
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом №40/2011 от 14 января т.г. назначил Артема КАДОМСКОГО первым заместителем главы Государственного агентства земельных ресурсов Украины.
Об этом говорится на сайте Президента Украины.
При этом Указом главы государства №73/2011 от 17 января 2011 г. А.КАДОМСКИЙ был уволен с должности первого заместителя главы Госземагентства.
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