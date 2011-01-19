Президент назначил Кадомского первым замглавы Госземагентства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом №40/2011 от 14 января т.г. назначил Артема КАДОМСКОГО первым заместителем главы Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

При этом Указом главы государства №73/2011 от 17 января 2011 г. А.КАДОМСКИЙ был уволен с должности первого заместителя главы Госземагентства.