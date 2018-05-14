Хмельницкий АМК: Цены будут расти, но и штрафы для спекулянтов "подорожают"...

Начало 2011 года для рядовых украинцев ознаменовалось повышением цен на продукты питания и горючее. Тенденция на год понятна – понемногу все будет дорожать. О ситуации, которая сложилась, и возможности или невозможности что-либо изменить в интервью УНИАН рассказал председатель Хмельницкого областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Виталий Олуйко.

- Виталий Николаевич, продукты начали дорожать по всей Украине. Рекордсменкой в последние недели стала гречневая крупа - в Хмельницкой области предложение держится на уровне почти 20 грн., в других регионах - около 18 грн. за кг, хотя еще в декабре крупа была дешевле на 5-7 грн. Это искусственный ажиотаж или дефицит сырья? (В Киеве стоимость гречки колеблется в пределах от 13 до 18 грн. за фасованный килограмм, тогда как в декабре цена не дотягивалась и до 13-14 грн., а в России цена за 1 кг в отдельных регионах достигла 100 рублей (примерно 27 грн. - ред.).

- Дефицита гречки нет, ее коллективные сельскохозяйственные предприятия имеют достаточно. Есть человеческий фактор – ажиотажный спрос, который работает на спекулянтов. Деятельность бизнеса в форме единого и фиксированного налога позволяет осуществлять любые торговые операции и платить ежемесячно 200 грн. налога. Поэтому мы и наблюдаем банальную перепродажу. Случается, вагон гречки, отправленный из Хмельницкого на восток государства, по пути три-четыре раза перепродается. Происходит обмен договорами, платежками... Парадокс в том, что все делается в рамках законодательства, и ни один контролирующий орган к этому не придерется.

Кроме того, запас гречневой крупы у населения не должен превышать двухмесячный. Потому что она портится, заводятся вредители. Поэтому, если вы видите цену на гречневую крупу в районе 20-25 грн., не спешите ее покупать. Поверьте, как только люди перестанут создавать ажиотажный спрос, цена упадет.

- Какие меры принимает АМК для недопущения подорожания продуктов, в частности, в Хмельницкой области?

- Отделение Антимонопольного комитета в Хмельницкой области проводит постоянный мониторинг цен у производителей продуктов, на рынках и в супермаркетах области. К сожалению, самого только мониторинга недостаточно, поэтому на высшем уровне сейчас рассматривается вариант частичной передачи функций Антимонопольному комитету от Госстандартметрологии, Управления защиты по делам потребителей и Государственной ценовой инспекции. Это позволит нам непосредственно проводить расследования и налагать на нарушителей существенные штрафы.

- Насколько самостоятельно рынок может регулировать цены на различные виды продукции?

- Конечно, может, но при надлежащей культуре торговли. К сожалению, сейчас она отсутствует. А это очень важный психологический фактор. Рынок способен самостоятельно остановиться на той или иной цене. При этом обязательно должны быть спрос и предложение. Последнее уже сформировано и обеспечивает жизненные потребности потребителей. Другое дело – спрос, он иногда выглядит ажиотажным. Если бы граждане искусственно не раздували цены, проблема сама бы отпала.

- В молокоперерабатывающей отрасли до сих пор ведется ожесточенная борьба между заготовителями сырья и производителями. Первые различными способами пытаются "сбивать" ценовое предложение, при этом время от времени повышают стоимость молочных изделий в магазинах. Вторые – воюют за объективную и обоснованную цену. Какие конкретные выводы делает АМК?

- Мы постоянно держим на контроле ситуацию на молочном рынке и выявляем нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Например, в прошлом году отделение комитета оштрафовало за сговор крупные заготовительные компании (ГП "Староконстантиновский молочный завод", ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза", ЧП КФ "Прометей" в лице филиала "Славутский маслоперерабатывающий комбинат") на 8 тысяч гривень каждую. Они установили на одинаковом уровне закупочные цены на молоко от населения в течение определенного периода.

Вместе с тем, в Украине наблюдается дефицит молока. При этом около 70% этого сырья не соответствует европейским стандартам ни по составу, ни по бактериальной безопасности. Соответственно, этим пользуются украинские переработчики. Они, например, закупают в Белоруссии качественное сливочное масло, переплавляют, добавляя туда пальмовое масло. На выходе получают продукт под названием "спрэд", который ничего общего не имеет со сливочным маслом. Такими действиями вводят в заблуждение покупателей.

Или просто допускают выгодные для себя нарушения при маркировке на этикетке. Так, "Староконстантиновский молочный завод" на упаковке товара отмечал "Фермерское", а со стороны маленькими буквами было написано "спрэд". Или ОАО "Рожищенский сырзавод" (Волынская область) завлекал покупателя продуктом "Маменькино масло". Одновременно на упаковке содержалась надпись мелким шрифтом "спред сладкосливочный". Это привело к тому, что покупатель не мог отличить подлинность товара. Сейчас нарушения прекращены.

- Почему в осенне-зимний период стоимость молока, приобретаемого у населения, падает?

- Оказывается, есть одно законное основание, которое почему-то нигде не упоминается. Раньше в государственном бюджете для молокоперерабатывающих предприятий предусматривалась 20% дотация. Однако "живых" денег они не получали. Поэтому молокозаводы не платили в бюджет надлежащие 20% НДС. Практически не имели финансовой компенсации и индивидуальные хозяйства, которые являются основными сдатчиками сырья. Вот тут действующее правительство увидело упущение и обязало с начала этого года молокозаводы отдать в бюджет 20% налог на добавленную стоимость. Отныне крестьяне будут напрямую получать дотации из расчета за каждую голову крупного рогатого скота. Суммы составят от 1 до 2,5 тыс. грн. на руки ежегодно. Механизм реализации разрабатывается и, скорее всего, будут открываться индивидуальные счета или непосредственно средства будут поступать в сельские советы.

- Вернемся к глобальным вопросам. Потребительский рынок Украины, выражаясь спортивным термином, находится в нокдауне, несмотря на неплохие урожаи. После новогодне-рождественских праздников стоимость отдельных продуктов питания подскочила "до небес". С чем это связано?

- С геополитической точки зрения, рост цен на продовольственную группу товаров диктуют две азиатские страны: Китай и Индия. Несмотря на мировой финансовый кризис, они не уменьшили объемы промышленного производства, валового внутреннего продукта. Наоборот, все идет к тому, чтобы мировую валюту – доллар - заменить на китайский юань, а это спровоцирует денежную "революцию".

Но раньше китайцы удовлетворяли свой рацион рисом, теперь в него вошли мясо, овощи, фрукты. То есть, потребление в государствах с доминирующим экономическим потенциалом повысилось. Также в эту "компанию" можно записать Египет - африканскую страну на песках, которая в прошлом году поставляла в Украину картофель (!).

К большому сожалению, Украина до сих пор на полную не раскрыла свой потенциал. Мы даже не вышли на те объемы производства сельскохозяйственной продукции, которые демонстрировали в составе Советского Союза. Как только мы в государстве восстановим эффективные правовые отношения, прозрачные правила игры, мы сможем обеспечить экологически чистыми продуктами питания полмира. Такие прогнозы дают эксперты. Но это "как только"...

- Какие ценовые тенденции, по Вашему мнению, будут наблюдаться на рынке товаров и услуг в Украине в текущем году?

- Очевидно, нужно готовиться к постепенному повышению стоимости горючего. "Первую скрипку" здесь будет играть акцизный сбор и вероятное введение пошлин на импорт. Также подливает масла в огонь увеличение мирового потребления нефтепродуктов.

Относительно тенденций на рынке продуктов питания, то здесь стоимость ежегодно растет. Понятно, будет отслеживаться вопрос, насколько будет увеличиваться цена. Если это происходит в пределах 3-5%, то ничего удивительного. Ведь учитываются уровень инфляции, стоимость горюче-смазочных материалов как ценообразующие составляющие.

- Благодарю за беседу.

Беседовал Виталий Тараненко (УНИАН)