«Бисквит-Шоколад» планирует увеличить оборот до 1 млрд. грн.

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших производителей кондитерской продукции, в 2011 году намерена сохранить темпы роста производства и реализации продукции, достигнутые в минувшем году, и увеличить оборот до 1 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам президента корпорации Аллы КОВАЛЕНКО, задачей-минимум на 2011 год является сохранение прошлогодних темпов роста производства на уровне 4-5%.

«В денежном выражении мы планируем впервые достичь годового объема производства на уровне не менее 1 млрд. грн. Рассчитываем на такой результат прежде всего именно за счет увеличения выпуска кондитерских изделий, а не цены», – подчеркнула А.КОВАЛЕНКО.

Она отметила, что наращивать производство и реализацию продукции компания намерена за счет активного маркетинга и выпуска ряда новинок.

Главными рисками для кондитерского производства в нынешнем году она считает продолжающийся рост цен на сырье, в частности, на сахар, жиры, какао-бобы, а также на энергоресурсы.

На внутреннем рынке сдерживающим фактором для развития кондитерской промышленности будет снижение покупательной способности населения в связи с повышением стоимости коммунальных услуг, считает глава компании.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» – один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2010 году предприятия корпорации выпустили 64,1 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 8% больше, чем в 2009 году. В денежном выражении объем производства вырос на 25% и составил 860,2 млн. грн.