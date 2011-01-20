Завтра в Украине, кроме востока, ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в северных, центральных областях Украины, а ночью и в Одесской, Николаевской областях ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед.

В западных областях небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Украине ночью и утром местами туман. На дорогах восточной части и местами в западных областях гололедица. Ветер юго-восточный, в западной части северный, 5-10 м/с.

Температура в восточных областях ночью 10-15° мороза, в Луганской - до 20°, днем 4-9° мороза, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Карпатах на протяжении суток 3-8° мороза. На остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (днем в Крыму и на юге Одесской области 4-9° тепла).

В Киевской области в пятницу ожидается мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура на протяжении суток около 0°.