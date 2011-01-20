Система пищевой безопасности в Украине не может обеспечить нужный результат - эксперт

Система пищевой безопасности обходится Украине примерно в 740 млн. грн. в год, и при этом она не в состоянии обеспечить нужного результата. Об этом в интервью COMMENTS.UA рассказала руководитель проекта IFC «Безопасность пищевой продукции в Украине» Сара ОКМАН.

По ее словам, европейскую систему пищевой безопасности от украинской отличает четкое разделение понятий безопасности и качества. «Безопасность в Европе не обсуждается. Это то, что предприятия обязаны обеспечить потребителю и что обязано контролировать государство для своих граждан. Человек не должен отравиться, покупая товары в магазине. В то же время качество — категория достаточно субъективная. Требования к нему формируются потребительским выбором, то есть рынком. Соответственно, в эти вопросы государство не вмешивается», - сказала она.

По словам С.ОКМАН, в Украине дела обстоят совсем иначе: в настоящее время в проверках предприятий пищевого рынка принимают участие Минздрав, Минагрополитики, Минэкономики, ветеринарная, санитарная, фитосанитарная службы, Госпотребстандарт и другие министерства и ведомства, вовлеченные в эту систему. «При этом, - отметила С.ОКМАН, - государственные ресурсы используются неэффективно. Названные структуры практически не обмениваются между собой информацией о проверках. Их данные не систематизируются и не анализируются. Кроме того, фокус контроля на конечном продукте, а не на его производстве. Другими словами, сегодня вместо того, чтобы предупреждать появление проблемы, в Украине предпочитают бороться с последствиями».

«Согласно исследованию проекта ЕС, существующая «многоголовая» система пищевой безопасности обходится Украине примерно в 740 млн. грн. в год. Но чтобы изменить подходы к контролю, Украине не нужно разрабатывать новые механизмы, затрачивая колоссальные ресурсы, достаточно воспользоваться опытом других стран. Переход от множества контролирующих органов к одному, который будет отвечать за комплексный надзор, позволит защищать потребителей эффективнее. И одновременно — сократит расход бюджетных средств до 430 млн. грн. в год», - отметила С.ОКМАН.