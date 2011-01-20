Начата процедура банкротства Уманского ликероводочного завода

Хозяйственный суд Черкасской области начал процедуру банкротства в отношении Уманского ликероводочного завода (Черкасская обл.), который входит в состав госпредприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Хозяйственном суде Черкасской области, дело о банкротстве Уманского ЛВЗ возбуждено 14 декабря.

Решением суда распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Лариса БАБКИНА.

Заявления кредиторов относительно денежных требований к должнику принимаются на протяжении 30 дней со дня публикации сообщения - 19 января.

На мощностях Уманского ЛВЗ с 2005 года производятся водочные изделия под торговыми марками "Горилочка" и "Графская", которые принадлежат Группе компаний "Петрус" (г. Киев).