УАК просит Азарова урегулировать коллизии в налогообложении операций с зерном

Украинская аграрная конфедерация обратилась к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой рассмотреть возможность смягчения коллизий, связанных с вступившими в силу с 1 января т.г. изменениями в налогообложении НДС внутренних и экспортных операций с зерном и техническими культурами. Текстом этого обращения располагает УНИАН.

В документе говорится, что со вступлением в силу с 1 января т.г. изменений в налогообложении НДС операций с зерновыми культурами, подсолнечником и рапсом, которые введены Налоговым кодексом, украинские аграрии оказались в трудном положении.

Во-первых, отмена налогообложения НДС операций с зерновыми и масличными культурами вместе с отменой нулевой ставки налогообложения НДС операций по их экспорту, по экспертным оценкам, приведут к потерям производителей зерна на сумму 10-12 млрд. грн. (из расчета на средний годовой урожай зерновых в объеме 40 млн. тонн и 1,5 млн. тонн рапса)

Кроме того, в обращении отмечается, что к числу посредников, дальнейшая продажа зерна которыми после его первого приобретения у товаропроизводителей не облагается НДС, попали учреждения, на которые действующим законодательством возложены, в том числе, и функции ценового регулирования рынка зерна путем его продажи в ходе товарных интервенций (Аграрный фонд), а также те, которые, согласно возложенным на них заданиям, приобретают зерно в государственный резерв и продают из резерва для освежения запасов. «В 2011 году будет происходить абсурд – Аграрный фонд при продаже зерна, приобретенного в 2010 году, при товарных интервенциях, например, с целью регулирования (уменьшения) цен на рынке Украины, фактически будет вынужден делать это ресурсами, что мгновенно, с 1 января, выросли на 20%", - говорится в письме УАК.

В письме подчеркивается, что такие же последствия будут для продажи зерна в ходе его освежения госрезервом, и не известно, сможет ли он достичь цели, продавая зерно по неконкурентной цене. «Мы имеем искусственно созданную ситуацию, в которой и Аграрный фонд, и госрезерв, и некоторые другие государственные операторы, чтобы выполнять возложенные на них функции, должны будут продавать зерно в убыток», - говорится в обращении.

Кроме того, это сделает невозможным такой цивилизованный вид деятельности, как формирование элеваторами товарных объемов зерна за счет приобретения за собственные средства у товаропроизводителей мелких партий зерна с последующей продажей переработчикам или экспортерам.

Украинская аграрная конфедерация просит Н.АЗАРОВА поручить срочно рассмотреть проблемные вопросы, связанные с НДС, и если не вернуться к ранее действовавшему порядку налогообложения НДС операций с зерном и масличными, то «хотя бы отложить до 1 июля т.г. вступление в силу норм про отмену налогообложения НДС операций с зерном при его последующей продаже, как это сделано в НК относительно отмены нулевой ставки НДС по операциям с экспортом зерновых, тем самым дав возможность завершить все операции с зерном урожая 2010 года на условиях налогообложения 2010 года, а также возобновить внутреннее налогообложение НДС операций по продаже рапса и нулевую ставку по операциям по его экспорту».