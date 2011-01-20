Левочкин: урегулирование земельных отношений должно ударить по теневым схемам продажи

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявляет, что урегулирование земельных отношений должно ударить по теневым схемам продажи земель.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя позицию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в этих вопросах, С.ЛЕВОЧКИН отметил, что в реформировании земельных отношений будет учтено, во-первых, право граждан иметь собственную землю, во-вторых, обеспечение целевого использования земель, в-третьих, эффективное использование земельных ресурсов.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, реформирование земельных отношений должно быть направлено на привлечение инвестиций в Украину. Земли, которые используются неэффективно, отметил он, будут изыматься. Он сказал, что приватизация земель в Украине происходит теневым способом, в частности через механизм аренды, при этом “земля не обрабатывается”.

Глава Администрации отметил, что предоставление советам права распоряжаться землями не уменьшило коррупции. В качестве примера он привел решения Киевсовета, по которым “исчезли тысячи гектаров земли”, а виновного нет.

С.ЛЕВОЧКИН сказал, что будет учитываться опыт США и Канады, в соответствии с которым при продаже земли нужно разрешение государства. По его словам, соответствующие законопроекты будут готовы в ближайшие недели.