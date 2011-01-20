В Кировограде обнаружен подпольный цех по изготовлению сельхозтехники

В Кировограде на одном из предприятий был обнаружен цех по производству сельхозтехники под торговой маркой «Червоної зірки».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщи в пресс-службе ОАО «Червона зірка».

Незаконное изготовление и реализацию техники по сниженным ценам выявили менеджеры завода и сотрудниками СБУ.

Как сообщил генеральный директор ОАО «Червона зірка» Сергей КАЛАПА, поддельные сеялки СЗТ 3,6 и СУПН-8 сопровождались фальшивыми паспортами, где были поставлены клейма и номера ранее проданной сельхозтехники. По данному факту ГУВД Кировоградской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.229 УК Украины (незаконное использование товарного знака). Сумма ущерба, нанесенного ОАО «Червона зірка», составляет более 100 тыс. грн.

«Потребительские характеристики и качество подделок значительно уступают оригинальным сеялкам. Нас гораздо больше беспокоит тот факт, что подделки наносят вред репутации бренда «Червона зірка», - подчеркнул гендиректор.

Он отметил, что несколько тысяч сэкономленных гривен могут обернуться для аграриев поломкой поддельной сеялки прямо в поле, а сервисным обслуживанием такой техники завод не занимается.

ОАО «Червона зірка» входит в структуру ЗАО «Эльворти ГРУП» вместе с такими предприятиями, как ОАО «Грунтопосевмаш» (Кировоград) и ЗАО «Белинсксельмаш» (Пенза, Российская Федерация). Завод является ведущим предприятием по производству посевной техники на постсоветском пространстве. Его доля рынка в СНГ составляет около 45%.