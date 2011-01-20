Президент назначил Горжеева первым замглавы Госветфитосанитарной службы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ГОРЖЕЕВА первым заместителем председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. Соответствующий Указ № 100/2011 опубликован на сайте Президента. При этом Указом №60/2011 президент уволил В.ГОРЖЕЕВА с должности первого заместителя Председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины. Указом №101/2011 Президент назначил Викторию СИДЛЯРЕНКО заместителем председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

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