В Крыму производство зерновых сократилось почти на 16% – до 1,4 млн. тонн

В Крыму в 2010 году производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составило 1 млн. 403,8 тыс. тонн, что на 15,6% меньше, чем в 2009 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях региона произведено 993,6 тыс. тонн зерна (70,8% общего валового сбора), в хозяйствах населения – 410,2 тыс. тонн (29,2%). По сравнению с 2009 годом объемы производства зерна сельхозпредприятиями Крыма сократились на 15,3%, хозяйствами населения – на 16,3%.

Урожайность убранной площади составила 21,2 ц/га (в 2009 г. – 24,4 ц/га).

В частности, в 2010 году в Крыму получено 772,3 тыс. тонн озимой и яровой пшеницы (86,3% к 2009 году), 0,4 тыс. тонн ржи (80%), 470,4 тыс. тонн ячменя (77%), 8,9 тыс. тонн овса (72,4%), 40,4 тыс. тонн кукурузы на зерно (112,8%), 1,5 тыс. тонн проса (78,9%), 0,1 тыс. тонн гречихи (33,3%), 96,5 тыс. тонн риса (101,7%).