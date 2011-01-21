В Кировоградской обл. посевы озимых сократились на 9,4% - до 490 тыс. га
10:59, 21 января 2011Агро
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В Кировоградской области под урожай 2011 года по сравнению с предыдущим годом посевы на зерно и зеленый корм сократились на 9,4% - до 490,4 тыс. га.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
Зерновых культур посеяно на 7,9% меньше - 397,2 тыс. га, озимого рапса на зерно – на 15,3% меньше (91,6 тыс. га).
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