В Винницкой обл. поголовье свиней выросло на 7%, КРС – на 5%, птицы – на 15%

В хозяйствах всех категорий Винницкой области по состоянию на 1 января 2011 года поголовье свиней возросло на 6,7%, крупного рогатого скота – на 5,2%, птицы – на 14,6% по сравнению с аналогичной датой 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января т.г. поголовье свиней возросло на 6,7%, или 20,4 тыс. голов, – до 444,2 тыс. голов, поголовье крупного рогатого скота – на 5,2%, или 18 тыс. голов, – до 364,7 тыс. голов, поголовье птицы – на 14,6%, или 1,311 млн. голов, – до 10,286 млн. голов, а поголовье овец и коз – на 6,7%, или 2,6 тыс. голов, – до 41,5 тыс. голов.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Винницкой области в 2009 году поголовье крупного рогатого скота сохранилось на уровне 2008 года, в т.ч. поголовье коров сократилось на 2,7%. Поголовье птицы в 2009 году сократилось на 6,6%, тогда как поголовье свиней возросло на 7%, овец и коз – на 5,1% по сравнению с 2008 годом.