ROSHEN в п.г. увеличила продажи на 32% - до 1 млрд. долл.

Кондитерская корпорация ROSHEN, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, увеличила реализацию продукции на 32% против 2009 года - до более чем 1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В 2010 году на кондитерских фабриках корпорации суммарно произведено около 410 тыс. тонн продукции, что на 12,7% превышает аналогичные показатели 2009 года.

Справка УНИАН. В состав Международной кондитерской корпорации ROSHEN входят 4 украинские фабрики (Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики „Ликонф" (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» и «Литинский племзавод». Корпорация производит до 200 видов кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает 400 тысяч тонн в год.

По результатам трех кварталов 2010 г. Roshen увеличила объемы производства на 11% по сравнению с показателями аналогичного периода 2009 г., – до 285 тыс. тонн.