"КОНТИ" в 2010 году увеличила продажи на 27% - до 4,2 млн. грн.

Кондитерская группа «КОНТИ», один из крупнейших производителей кондитерской продукции, в 2010 году увеличила объем реализации продукции на 27% - до 4,2 млрд. грн. (по предварительным итогам).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что объем производства группы в 2010 году составил 238 тыс. тонн, что на 8,4% больше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. Компания «КОНТИ» основана в 1997 году и входит в тройку лидеров кондитерского рынка Украины и десятку крупнейших игроков в России. В состав группы входит ЗАО «ПО «КОНТИ» и ЗАО «КОНТИ-РУС». Производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики – в Украине и Курская КФ – в России.

Основные ТМ Группы: «AMOUR» (шоколад в ригелях «Dolci», шоколадная плитка «AMOUR», шоколадные конфеты «EsfeRo», орехи в шоколаде «AMOUR»), «Bonjour»-десерт, «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti», «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».