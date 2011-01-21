В Черкасской обл. запасы кормов сократились на 17% - до 245,7 тыс. тонн

В сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области по состоянию на 1 января 2011 г. было в наличии кормов всех видов 245,7 тыс. т кормовых единиц, что 17% меньше, чем на соответствующую дату 2010 г., в т.ч. концентрированных кормов - 97,7 тыс. т (на 6% меньше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 3,9 ц кормоединиц кормов всех видов, в т.ч. концентрированных - по 1,6 ц (на 1 января 2010 г. - 5 ц и 1,8 ц, соответственно).