ROSHEN планирует начать строительство ПР-комплекса в Липецкой области

Кондитерская корпорация ROSHEN, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, планирует начать строительство производственно-распределительного комплекса в Липецкой области в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«В 2011 году начнется строительство производственно-распределительного комплекса в селе Косировка (Липецка обл., РФ). Комплекс разместится на площади около 23 га и будет состоять из кондитерской фабрики и распределительного центра класса А, общей площадью 70 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании сообщили, что весной 2010 года началось строительство новой кондитерской фабрики ROSHEN в Виннице, которая будет базовым предприятием корпорации. В конце декабря 2010 года завершился 1-й этап строительных работ – возведение железобетонного каркаса здания фабрики, а также была запущена силовая подстанция мощностью 25 Мвт, которая обеспечит предприятие электроэнергией. Также в Виннице будет построен крупнейший в Украине молокоперерабатывающий комплекс, который будет включать предприятие по производству сухих молочных продуктов, сгущенных продуктов, а также масла и молочного жира.

Также отмечается, что в 2010 году прошел первый этап модернизации Клайпедской кондитерской фабрики (Литва). Вложенные средства пошли на закупку и установку новых мощных линий по производству карамельной продукции, а также на повышение эффективности энергетического хозяйства фабрики.

Справка УНИАН. В состав Международной кондитерской корпорации ROSHEN входят 4 украинские фабрики (Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики „Ликонф" (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» и «Литинский племзавод». Корпорация производит до 200 видов кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает 400 тысяч тонн в год.

По результатам трех кварталов 2010 г. Roshen увеличила объемы производства на 11% по сравнению с показателями аналогичного периода 2009 г. – до 285 тыс. тонн.