АМК возбудил дело против крупнейших продавцов подсолнечного масла

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело относительно ДП с ИИ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ООО «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» и др.) и ЗАО «Пологовский масло-экстрационный завод» (ТМ «Славія») по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке подсолнечного масла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что по данным Госценинспекции, средний уровень цен на масло в целом по Украине по состоянию на 30 декабря 2010 года по сравнению с 20 декабря 2010 года, то есть на протяжении 10 дней, вырос на 8,9%. А именно: с 11,44 грн. до 12,46 грн. за литр.

С начала 2010/2011 маркетингового года розничные цены на указанную продукцию выросли в среднем на 16,17%: с 10,88 грн./литр до 12,64 грн./литр, в некоторых регионах страны стоимость масла выросла до 16 грн./литр. Следовательно, общий рост цен на масло за этот период составлял 47%.

Также в сообщении отмечается, что ДП с ИИ «Сантрейд», ООО «Кернел-трейд» и ЗАО «Пологовский масло-экстрационный завод» являются основными поставщиками подсолнечного масла в розничную торговлю и принадлежат к вертикально-интегрированным группам, что позволяет им меньше зависеть от изменений цен на сырье.

«Это, а также то, что на сегодня нет оснований утверждать, что спрос на подсолнечное масло в Украине изменился, может свидетельствовать об отсутствии объективных оснований для повышения цен на эту продукцию», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2010 года АМКУ уже рекомендовал ДП с ИИ «Сантрейд» и ООО «Кернел-трейд» воздержаться от необоснованного повышения цен на подсолнечное масло самых распространенных торговых марок социального бренда.