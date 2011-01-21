Кабмин предлагает направить 370 млн.грн. на доочистку питьевой воды

Кабинет министров Украины предлагает утвердить порядок использования средств на текущий год для реализации общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 гг.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на сайте Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно проекту, главным распорядителем бюджетных средств является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Бюджетные средства предлагается распределить таким образом: 30 млн. грн. – на продолжение строительства второй очереди водовода от с. Чернеливка Красиловского района до Хмельницкого; 370 млн. грн. – на внедрение локальных и коллективных установок доочистки воды для питьевых нужд в местах ее непосредственного потребления, прежде всего в регионах с кризисной экологической ситуацией.

Также средства будут направлены для водообеспечения дошкольных, школьных и лечебных учреждений, в том числе в сельских населенных пунктах, и обустройство пунктов разлива питьевой воды с доставкой ее специальным автотранспортом, а также развитие и реконструкцию централизованных систем водоснабжения и водоотвода, направленных на улучшение качества питьевой воды с внедрением энергосберегающих технологий.