Прокуратура требует возврата 17 млн.грн., выданных КМУ Тимошенко херсонской агрофирме

Прокуратура Херсонской области предъявила иск по возврату 17 млн. грн. выданных правительством Юлии ТИМОШЕНКО в качестве компенсаций херсонскому агропредприятию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры в Херсонской области, иск прокуратуры подан с целью защиты государственных интересов в бюджетной сфере 17 января 2011 года в Хозяйственный суд Херсонской области.

В частности, прокуратура требует взыскать из дочернего предприятия ООО "Юг-тара" "Днепровская аграрная фирма им. Солодухина" в интересах Главного управления агропромышленного развития Херсонской областной государственной администрации невозвращенной финансовой помощи в сумме свыше 17,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 10 июня 2009 года выделил 17 млн. грн. ООО «Юг-тара» для ДП "Днепровская аграрная фирма им. Солодухина" для ликвидации последствий апрельских заморозков 2009 года, от которых пострадали 100 тыс. га посевных площадей.

Средства выделялись на возвратной основе из резервного фонда государственного бюджета. Херсонская ОГА должна была обеспечить возврат выделенных средств до 1 октября 2010 года.

Однако в феврале 2010 года указанная агрофирма заявила о новых убытках, полученных в результате январских морозов в сумме 18,2 млн. грн.

Ранее полученная сумма возвращена не была.

В мае 2010 года руководитель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО обвинил правительство Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании резевного фонда Кабмина, указав на необоснованное выделение 17 млн. грн. ООО «Юг-тара».

На президентских выборах директор «Агроторговой фирмы им. Солодухина» Игорь ДАВЫДЕНКО был доверенным лицом кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО по 186-му избирательному округу.