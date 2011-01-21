Украина намерена обратиться в ВТО в случае повышения Арменией платы за лицензию на ввоз алкоголя

Украина намерена обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае повышения Арменией платы за лицензию на ввоз алкогольной продукции. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела Министерства экономического развития и торговли Роман БУГА.

По словам Р.БУГА, остается неурегулированным вопрос введения армянской стороной платы за лицензию на ввоз алкогольных напитков в Армению, решение о которой было принято в конце прошлого года парламентом Армении. Он отметил, что в данное время Минэкономразвития совместно с украинскими производителями изучает механизм действия этого акта - будет ли он действительно применяться на практике, потому что в процессе переговоров по урегулированию спора армянская сторона подтверждала намерения не применять с 1 января никаких дискриминирующих мер относительно импортных товаров, в частности, алкогольной продукции. «Но в случае, если мы получим подтверждение того, что армянская сторона все же взимает с украинских импортеров плату за лицензию на ввоз алкогольных изделия на уровне большем, чем это предусмотрено для внутреннего производители, указанное дело в органе урегулирования споров будет возобновлено», - сообщил Р.БУГА.

«В конце этого месяца будут первые поставки, и будут определенные показатели, применяется оно или нет. В случае, если мы увидим, что эта плата взимается, мы пригласим армянскую сторону на двусторонние консультации, а если они не пойдут нам на встречу, мы обратимся в ВТО», - сказал он.

По мнению специалиста, при повышении платы за лицензию наша продукцию при импорте будет дороже, что приведет к снижению конкурентоспособности относительно местной продукции, и таким образом, к снижению продаж и объемов украинского экспорта, вследствие чего понесут убытки как компании, так и государство. Относительно объемов экспорта алкогольной продукции из Украины в Армению, Р.БУГА затруднился назвать точную цифру, отметив, что «на вскидку, до 10 млн. долл. составляет экспорт табачных и алкогольных изделий в Армению».