В Одессе забраковали треть проверенных товаров

В Одессе в ходе проверки качества товаров, реализуемых в городской торговой сети, треть проверенных образцов (32%) после составления протоколов сняты с реализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления по защите прав потребителя Одесской обладминистрации Наталья ФЕДОСЕЕВА.

По ее словам, «общая стоимость недопущенных инспекторами к дальнейшей продаже товаров составила 8 млн. 644 тыс. грн.»

Кроме того, отметила Н.ФЕДОСЕЕВА, по итогам проверки 1792 субъектов хозяйствования, проведенной совместно с сотрудниками правоохранительных органов, центра стандартизации, метрологии и сертификации и местного самоуправления, виновникы подвергнуты штрафным санкциям в объеме 2 млн. 804 тыс. грн. и 698 должностных лиц привлечены к ответственности за нарушения законодательства о защите прав потребителей.

Обнаружено также несоответствие требованиям нормативных документов каждого пятого из проверенных товаров и отсутствие достоверной информации о каждом седьмом выставленном на продажу изделии.

По ее словам, больше всего некондиционных товаров обнаружено в торговых предприятиях, торгующих сложной бытовой техникой и обувью, а также ликероводочными и другими изделиями.