Почти полмиллиона кур будут уничтожены в Японии в связи с птичьим гриппом

410 тысяч кур будут уничтожены в японской префектуре Миядзаки после того, как у пяти из 20 погибших в одном из птицеводческих хозяйств кур был обнаружен и подтвержден вирус птичьего гриппа.

Как передает информационное агентство Киодо, распространение птичьего гриппа среди кур в префектуре Миядзаки уже приняло настолько серьезный оборот, что правительство создало специальный штаб по борьбе с заболеванием.

В субботу на одной из ферм недалеко от города Миядзаки были уничтожены 10 тысяч кур после подтвержденного заражения шести из погибших 46 кур вирусом птичьего гриппа Н5N1. В воскресенье после проведенных анализов возникло подозрение, что от вируса птичьего гриппа погибли куры на другой ферме той же префектуры. Она находится на расстоянии 8,5 километра от первого очага заболевания. К вечеру эпидемиологи пришли к заключению, что куры были заражены вирусом птичьего гриппа.

На ферме, где обнаружена новая вспышка заболевания, содержатся 66 тысяч кур. Однако уничтожены будут все 410 тысяч птиц в 12 хозяйствах, которые расположены между двумя фермами.

Карантин на перемещение кур и куриных яиц введен в десятикилометровой зоне от нового очага инфекции.

Эпидемиологи пока не дали окончательных результатов ДНК, которые позволят судить о токсичности вируса.

Кроме того, начиная с октября 2010 года в семи местах от самого северного острова Хоккайдо до южной префектуры Кагосима были выявлены случаи гибели перелетных птиц от крайне опасного вируса птичьего гриппа Н5N1.

"Мы впервые столкнулись с тем, что случаи гибели птиц от птичьего гриппа обнаружены сразу в нескольких местах. Сейчас важно, чтобы люди старались не приближаться к диким птицам и держались от них на расстоянии", - сказал в интервью телекомпании NHK эксперт научного центра изучения птичьего гриппа.

В декабре 2010 года вирус птичьего гриппа был обнаружен в префектуре Симанэ, была уничтожена 21 тысяча птиц.

В 2007 на нескольких птицефермах Японии было зафиксировано четыре вспышки птичьего гриппа смертельно опасной для человека формы H5N1. Для предупреждения эпидемии было уничтожено несколько сотен тысяч птиц. В 2008 году в трупах диких лебедей на Хоккайдо также был обнаружен вирус формы Н5N1. В феврале 2009 года птичий грипп был обнаружен на ферме в префектуре Айти. Тогда было уничтожено 250 тысяч перепелок. Вирус представлял неопасную для человека форму.