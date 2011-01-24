В Полтавской области нарушения выявлены на 68% проверенных предприятий

В течение прошлого года инспекторы государственного надзора ГП "Полтавастандартметрология" проверили 227 предприятий Полтавской области и на 154-х из них (68%) выявили нарушения требований нормативных документов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГП "Полтавастандартметрология".

По их данным, специалисты госнадзора проверяли пищевую, промышленную, сельскохозяйственную продукцию, питьевую воду, строительные материалы, мебель и т.д.

Проверки проводились на предприятиях-производителях и на предприятиях оптовой торговли, осуществляющих хранение и реализацию продукции. Всего было проверено продукции на общую сумму свыше 154 миллиона гривень. Стоимость продукции, которая не отвечала требованиям нормативной документации и не попала к потребителю, составила около 333 тысяч гривень.

Типичные нарушения: неудовлетворительная организация входного контроля сырья, несоответствующая маркировка продукции, необеспеченность предприятий нормативной документацией, неудовлетворительная организация приемочного и периодического контроля продукции, неудовлетворительная организация контроля за технологией производства продукции, необеспеченность технологической документации, нарушения метрологических норм и правил.

По результатам проверок специалисты ГП "Полтавастандартметрология" составили 154 предписания об устранении нарушений, запретили к реализации 99 партий и 92 вида продукции. К 62-м предприятиям применены штрафные санкции на общую сумму 108 тысяч гривень, 64 должностных лица привлечены к административной ответственности.