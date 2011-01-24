В Житомирской области 85% озимых находятся в хорошем состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Отмечается, что по результатам проведенных специалистами управления обследований, из общей площади озимых зерновых культур в 151,4 тыс. га в хорошем состоянии находятся посевы на 128,8 тыс. га (85%), в удовлетворительном - на 18,5 тыс. га (12%) , в слабом - 4,1 тыс. га (3%).

Кроме того, для проведения комплекса весенне-полевых работ сельскохозяйственными предприятиями области засыпано 24,6 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, или 102% от необходимого. До посевных кондиций доведено 22,4 тыс. тонн, или 93%, закуплено 21,5 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 10,3 тыс. тонн больше, чем годом ранее, приобретено 1734 тонны дизтоплива, или 38% от необходимого количества .

Справка УНИАН. В Житомирской области площадь сельхозугодий по всем категориям хозяйств составляет 1303 тыс. га, из них пахотная земля - 1032 тыс. га, в сельскохозяйственных предприятиях сельхозугодия занимают 567 тыс. га, из них пахотная земля - 512 тыс. га.