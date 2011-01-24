Завтра в Украине ожидается сухая морозная погода

Завтра, 25 января, в Украине ожидается сухая морозная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой снег будет только днем в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на юге и востоке - северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на Левобережье и в центральных областях местами 15-20° мороза, днем 3-8° мороза, в восточных областях до 13° мороза; в Крыму ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза (на Южном побережье ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла).

В Киеве и Киевской области завтра без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по области 9-14°, днем 3-8° мороза, в Киеве ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.