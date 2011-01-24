В Тернопольской обл. производство кисломолочной продукции выросло на 59%

В Тернопольской области в 2010 году объемы производства кисломолочной продукции по сравнению с 2009 годом выросли на 3,8 тыс. т (59%).

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом было выпущено 10,1 тыс. т продукции. В частности, ЗАО «Тернопольский молокозавод» нарастило объемы производства на 59% до 7,7 тыс. т, СП «Альма вита» – в 2 раза до 1,7 тыс. т, ЗАО «Кременец молоко» – на 3% до 350 т.

Производство йогурта в 2010 году увеличилось вдвое до 1,5 тыс. т, из них 1,4 тыс. т произвело ЗАО «Тернопольский молокозавод», которое втрое нарастило объемы производства йогурта. «Тернопольский молокозавод имеет большую зону заготовки и расширенные рынки сбыта, в том числе за пределами области. Продукцию делает качественную, поскольку она не может долго стоять, соответственно, эти йогурты пользуются спросом на рынке», – объяснил рост показателей завода А. МАЙКА.

Сыров жирных в 2010 году в области выработано 5,9 тыс. т, что на 17% больше, чем в 2009 году. В частности, Бучачский сырзавод произвел 1,7 тыс. т (на уровне 2009 года), Кременецкий молокозавод – 1,7 тыс. т (+26%), Чертковский сырзавод, который экспортирует продукцию за пределы области, произвел 1,6 тыс. т (+57%).

В целом твердые сыры в области производят 7 предприятий, кисломолочную продукцию – 8.