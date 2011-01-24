Госкомлесхоз инициирует упрощение процедуры выделения земли под облесение

Государственный комитет лесных ресурсов Украины инициирует упрощение процедуры выделения земли под облесение.

Об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета лесных ресурсов Украины Юрий МАРЧУК после видеомоста Москва–Киев–Ереван–Астана на тему: “Лес для людей или люди для леса?”.

По словам Ю.МАРЧУКА, площадь создания новых лесов зависит от двух составляющих – наличия земли и ее передачи. «Сейчас мы внесли изменения в проект Земельного кодекса, где упрощается система передачи земли под облесение», - сообщил он.

«Если идти по той системе, которая действует на сегодня, то для того, чтобы посадить лес, нужно получить акт на землю, заплатив за него определенные деньги, поскольку земля сельскохозяйственная, уплатить налог на перевод сельхозземли в лесную, и получается, что пока это все заплатишь, то деньги на создание лесов уже закончились, потому что этот процесс в два раза дороже, чем само создание лесов. Нам нужно было отменить налог на изменение сельхозземли при лесных работах и упростить систему выдачи актов на землю, потому что акты на землю выдаются органами Госкомзема, но в то же время услуги эти оказывают частные компании, и эти услуги часто достаточно затратные», - пояснил Ю.МАРЧУК. «Если у нас посадка леса на 1 га стоит 800 грн., а с уходом годичный цикл доходит до 3 тыс. грн., то в отдельных областях цена акта на землю доходила до несколько сот гривен плюс налог – это уже было 2 тыс. грн.», - добавил замглавы Госкомлесхоза. Он отметил, что сегодня это в проекте закона выписано, и выразил надежду, что эти законы будут приняты.

«По крайней мере, Минагропрод (Министерство аграрной политики и продовольствия Украины – УНИАН) дает полную поддержку в этом направлении», - подчеркнул Ю.МАРЧУК.