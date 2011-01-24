В Тернопольской области производство пива упало на 9%

В Тернопольской области в 2010 году объемы производства пива по сравнению с 2009 годом уменьшились на 150 тыс. дал (9%).

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области было выработано 1,5 млн. дал. пива.

В частности, ОАО «Опилля», которое сосредоточилось исключительно на местном рынке, впервые за последние годы увеличило объемы производства – на 9% до 100 тыс. дал.

«Предприятие расширило ассортимент и освоило новые рынки сбыта», – объяснил причины роста объемов производства на ОАО «Опилля» А. МАЙКА.

ЗАО «Пивовар», по его данным, в 2010 году снизило объемы производства на 10% до 1,36 млн. дал.

А. МАЙКА отметил, что на уменьшение объемов производства пива повлияло повышение акциза и введение запрета продавать и распивать пиво в общественных местах.

Пиво в области производят два предприятия.