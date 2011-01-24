Иностранцы не смогут купить землю в Украине

Иностранные граждане, лица без гражданства, предприятия, основанные при участии иностранных физических и юридических лиц, иностранные юридические лица и иностранные государства не могут приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в проекте закона “О рынке земель”, опубликованном на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Документом предусматривается, что земельные участки сельхозназначения, приобретенные в собственность данными лицами, подлежат отчуждению на протяжении одного года с даты приобретения. Если данные земельные участки не были отчуждены на протяжении одного года, они подлежат принудительному отчуждению на земельных торгах.

Согласно документу, земли сельхозназначения могут приобретать только граждане Украины, юридические лица, основанные согласно законодательству Украины, государство в особе специализированного учреждения или территориальные общины в лице соответстующих органов местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, законопроект "О рынке земель" планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года. Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».