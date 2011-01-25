В Луцке запретят продажу алкоголя и сигарет возле школ

В Луцке с 1 марта запретят продажу алкогольных напитков и табачных изделий на территориях, прилегающих к общеобразовательным учебным заведениям.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луцкой мэрии, соответствующее решение исполнительного комитета Луцкого городского совета подписал городской голова Николай РОМАНЮК.

В соответствии с решением, "прилегающей" считается территория, находящаяся в радиусе 100 метров от границы территории учебного заведения.

Такое решение исполком принял "с целью формирования в обществе здорового образа жизни, снижения уровня потребления алкогольных напитков, ограничения доступа к ним детей, охраны их здоровья, учитывая неоднократные обращения жителей города и контролирующих органов...".

О фактах продажи гражданам, не достигшим 18 лет, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольних напитков, вин столовых и табачных изделий управление муниципальной полиции, департамент предпринимательства, Луцкий городской отдел милиции будут информировать городской совет с предоставлением подтверждающих документов с целью введения запрещения на продажу вышеназванных товаров в этих заведениях торговли.