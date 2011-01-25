В Тернопольской области уменьшились объемы производства консервированных изделий

В Тернопольской области в 2010 году объемы производства консервированных изделий, сравнительно с 2009 годом, уменьшились на 5,9%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в частности, производство соков уменьшилось на 33% - до 6,8 тыс. т.

Уменьшение объемов производства соков А.МАЙКА объяснил тем, что предприятие «Динтер Скала Украина» в 2009 году осуществляло перепроизводство, а в 2010 году испытывало проблемы с сырьем, в результате чего и допустило такое существенное снижение объемов производства. Уменьшило объемы производства и ПП «Агроспецгосп», которое специализируется на производстве морковных соков.

Производство овощных консервов в 2010 году уменьшилось на 39% - до 920 т. Существенное уменьшение производства консервов объясняется отсутствием заказов и нехваткой сырья у производственно-коммерческой фирмы «Декор», которая производит овощные консервы.

Замороженных овощей, по данным А.МАЙКИ, выработано 3 тыс. т, что в 6 раз больше показателя 2009 г.